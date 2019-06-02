Экс-глава «Нафтогаза» Дубина оказался совладельцем отеля Hyatt в Киеве

Бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина оказался совладельцем пятизвездочной гостиницы Hyatt в центре Киева.

Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства между учредителями Индустриального союза Донбасса Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана в Высоком суде Лондона, сообщает Liga.net.

Как отмечается в материале Liga.net, бизнесмены оспаривают разделение денег от продажи 50%+2 акции корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов.

Финансировал сделку российский ВЕБ. Сумма сделки – 2,7 млрд долларов, следует из материалов дела, которое рассматривает Высокий суд Лондона. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн.

Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около $1 млрд.

Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

Отелем Hyatt владеет компания Новые инжиниринговые технологии (НИТ). Как отмечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины.

Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года.

Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в наблюдательном совете НИТ ее представляет Гайдук. Еще 50% акций НИТ с 2012 года записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в НР представляют экс-менеджеры ИСД и компании Регион, Сергей Удовенко и Ольга Щиголева. Владелец Региона – Олег Мкртчан.

Информацию о том, что Дубина обладает Prandicle Limited можно подтвердить в реестре юрлиц Министерства юстиции Украины.

До 21 мая Prandicle Limited также был единственным учредителем другой компании – «Индустриальные инвестиции ХХІ век», ее бенефициаром в реестре владельцев значился Олег Дубина.

21 мая в реестр были внесены изменения: Дубина стал владеть фирмой «Индустриальные инвестиции ХХІ век» напрямую. Prandicle Limited исчезла из числа учредителей.

Олег Дубина в «нулевых» руководил Криворожсталью. После – работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кучмы, а в 2004 году занимал должность первого заместителя секретаря СНБО.

В 2007-2010 годах – председатель правления Нафтогаза. Именно он в 2009 году подписал скандальные контракты с «Газпромом». До работы в Нафтогазе течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.

Олег Мкртчан с февраля 2018-го находится в московском СИЗО по подозрению в хищении свыше 1 млрд рублей (около $15 млн) кредита, предоставленного Внешэкономбанком предприятиям ИСД.

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