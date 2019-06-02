Единственное, что может привести к дефолту – отмена национализации «Приватбанка», – Фурса

Именно украинскому олигарху Игорю Коломойскому выгоден дефолт в Украине, ведь все активы подешевеют и их можно будет приобрести по очень привлекательным ценам. Разрыв отношений с Международным валютным фондом и приведение к дефолту – это «ПриватБанк», национализацию которого могут отменить суды.

Об этом говорилось в итоговом информационно-аналитическом еженедельнике «Детали» в эфире телеканала ZIK.

В воскресенье, 26 мая, все финансисты и инвесторы мира развернули авторитетную газету «Financial Times». В ней, в частности, говорилось, что украинский олигарх Игорь Коломойский советует президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт.

«Заявление Коломойского привело к буре», – считает финансист Эрик Найман.

Также он убеждает: даже разговор о дефолте уже привел к определенным последствиям.

«Гривня начала девальвировать. Потому что иностранные инвесторы перестали покупать украинские облигации внутригосударственной ссуды», – добавил он.

То есть речь идет об облигациях внутреннего государственного долга, которые могут скупать как иностранные, так и украинские бизнесмены. Ценные бумаги отдают под 18% годовых. Это фантастические показатели, говорит банкир Александр Савченко.

«В долларах берут под 8-10%, в рублях – под 18%. Это бешеные проценты. И не любое государство может долго занимать так. Ведь, это пирамида», – подчеркнул банкир, экс-заместитель председателя НБУ Александр Савченко.

Подобная пирамида с государственными облигациями вызвала дефолт в России в 98-ом году. Москва занимала деньги у МВФ для покрытия дефицита бюджета и также выпускала облигации, которые должны были дать толчок экономике. Впрочем, случилось наоборот – облигации стали настолько прибыльными, что их скупали под бешеные 20% и госчиновники, и иностранные бизнесмены. Поэтому это превратилось в финансовую пирамиду, спекулятивную схему заработка, а выплачивать долги было нечем. Поэтому и объявили дефолт. Российский рубль упал в 4 раза, инфляция прыгнула в три раза, курс взлетел до небес.

Люди скупали все – мыло, шампуни, консервы, крупы, сахар, технику. Ведь, ежечасно инфляция росла и ценники в магазинах за день могли менять по 5-6 раз. Вкладчики банков потеряли свои сбережения, малый и средний бизнес сгорел, немало финучреждений – обанкротились. Инвесторы, которые вкладывали средства в Россию, вкладывали и в Украину. Поэтому, когда у соседа случился дефолт, деньги начали выводить и из России, и из Украины.

«Мы тоже стали жертвой российского дефолта, но у нас была реструктуризация», – отметил Савченко.

Тогдашний курс – 1,70 за доллар превратился в 5 гривень. А как американский зеленый может взлететь сейчас, если дефолт таки объявят? Специалисты называют фантастические цифры.

«Будет высокий риск того, что они запустят станок и курс будет 60 гривень за доллар, а может и выше», – считает Найман.

Сценарии банкротства Венесуэлы, Исландии, Греции

Однако, это лишь верхушка айсберга, ибо остановятся предприятия, строительство, упадет рынок недвижимости. Цены на продукты, лекарства и весь импорт существенно возрастут. Зато, зарплат и пенсий – никто не повысит. Под угрозой окажется и энергетика, ведь люди перестанут платить за коммуналку. Пострадают старые сети и инфраструктура. И это может привести даже к техногенным катастрофам.

«Как правило дефолты вызывают беспорядки, революции, террористические акты. Кризис не только в экономике, но и в политике», – подчеркнул Савченко.

«Тогда это уже будет серьезно и надолго. Даже, по сценарию Венесуэлы», – добавил Найман.

Венесуэла –богатая нефтью и газом страна объявила дефолт в конце 2017 года. Кризис начался задолго до того, потому что дефицитными стали сахар, растительные масла и даже туалетная бумага. Нет электроэнергии, а митинги и волнения разрывают страну. Внешний долг превысил 150 миллиардов долларов, инфляция – свыше тысячи процентов. Люди не могут купить еду, получить медицинскую помощь. Тысячи граждан уехали и продолжают покидать Венесуэлу.

Дефолт объявляли и в Исландии. После мирового финансового кризиса 2008-го три больших банка страны потеряли свой капитал. Экономический кризис углублялся, инфляция росла вместе с митингами. Впоследствии Исландия таки воспользовалась кредитными средствами. И с 2011 года экономика государства растет.

В 2015 году Греция допустила дефолт. Афины не перечислили МВФ полтора миллиарда долларов в рамках погашения задолженности. Это вызвало панику на биржах и курс евро стремительно упал. Евросоюз и МВФ с 2010 года поддерживали страну, выделяя кредиты в почти 250 миллиардов евро. Несмотря на частичное списание задолженности в 2012-м, госдолг Греции был на уровне 315 миллиардов евро. Это 175 процентов ВВП. Сейчас государство продолжает выплаты по долгам.

Украина и необъявленный дефолт 2014 года

Украина уже переживала фактический, но необъявленный дефолт в 2014 году. Финансист Эрик Найман, как и его коллега Савченко считает, что именно тогда надо было объявлять дефолт.

«Тогда можно было объявлять дефолт. У нас были все и моральные, и технические, и экономические предпосылки и главное – политические. Мир бы нас понял», – считает Савченко.

Ведь это дало бы возможность получить более выгодные условия возврата долгов внешним кредиторам, в частности МВФ. И именно сотрудничество с Международным валютным фондом в настоящее время играет ключевую роль. Миссия МВФ на этой неделе уехала из Киева. Ожидаемого транша в миллиард долларов Украина не получила. Однако, в этом году это не смертельно.

«Если Украина продолжит сотрудничество с МВФ или не запустит рынок земли и не начнет проводить кардинальные экономические реформы, тогда, конечно, в Украине стоит ожидать дефолта», – подчеркнул финансист Эрик Найман.

«Единственное, что может повлечь разрыв с МВФ и привести к дефолту – это «ПриватБанк». Если вдруг украинские суды примут решения, которые признают национализацию «Приватбанка» незаконной, то есть примут решение в пользу Коломойского, то мы столкнемся с реальной перспективой дефолта», – сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Именно олигарху Игорю Коломойскому выгоден дефолт в Украине, утверждают специалисты. Ведь все активы подешевеют и их можно будет скупить.

«Он пытается избавиться от опеки Запада. Потому что пока Украина находится под его опекой, за ним будут гоняться. Его активы в опасности и вообще ему эти реформы не нужны. Потому что они делают его бизнес менее прибыльным. Поэтому Коломойский будет делать все, чтобы разорвать сотрудничество Украины и Запада», – добавил Фурса.

Правительство не верит в дефолт Украины

А вот премьер-министр Владимир Гройсман категорически отрицает вероятность дефолта.

«Это обнуление доходов украинцев, неконтролируемая инфляция, остановка экономического роста и непонятный курс национальной валюты. И я хочу вам сказать, что это точно не мой сценарий и не сценарий для украинцев», – подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По мнению финансиста Эрика Наймана, влияние и высказывания Игоря Коломойского по дефолту слишком переоценивают.

«Это выглядит как шантаж, а давайте сядем и передоговоримся. Это означает, что он прямо призывает к дефолту», – отметил Найман.

А вот сам Игорь Коломойский, сказав о дефолте, сейчас отмалчивается. Впрочем залог экономической стабильности в следующем году – это, безусловно, сотрудничество с МВФ, уверены экономисты. Для этого нужно сформировать новое правительство и согласовать с МВФ новую программу структурных реформ, рассчитанную на 3-4 года. Ведь старая уже не актуальна.

«В рамках этой программы будет, например, рынок земли и контроль дефицита бюджета. С другой стороны будет реформа силовых органов, вопросы верховенства права, создание службы финансовых расследований, реформы налоговой и таможни», – рассказал Фурса.

О невозможности объявления дефолта заявили и в команде Президента. Секретарь СНБО и бывший министр финансов Александр Данилюк категорически отвергают такой вариант.

«Есть позиция отдельных бизнесменов и позиция государства, которая заключается в том, что государство должно защищать интересы граждан. Поэтому такие решения даже не рассматриваются», – отметил секретарь СНБО Александр Данилюк.

В 2020 году Украина должна вернуть от 11,5 до 13 миллиардов долларов внешних займов. Без МВФ сделать это будет практически невозможно. Тем временем национальная валюта понемногу слабеет. В начале недели доллар покупали по 26,20 - 26,30 гривень. Сейчас цена доллара – 26,70-26,80 гривень.

Напомним, депутат Юрий Чижмарь заявил , что Игорь Коломойский предлагает объявить дефицит, чтобы в условиях дефолта и галопирующей инфляции скупить за бесценок украинские активы.

Зато, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец считает, что не стоит недооценивать заявления Игоря Коломойского о дефолте. Стоит вспомнить, как он неожиданно объявил о банкротстве компании «Аэросвит».

Ирина Коваленко, Алексей Осавчук, «Детали»

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