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Новости » Экономика 2 июня, 2019, 9:02
Данилюк: «Роттердам +» исчезнет с 1 июля

С 1 июля схема заработка «Роттердам +» просто исчезнет.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк. «Роттердам +» – это методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине, пишет 24.

Если это решение вступит в силу, все те, от кого зависит внедрение рынка электроэнергии, имеют ряд рисков, сказал Данилюк на брифинге. Чтобы уменьшить негативный эффект на украинцев и экономику страны, они должны работать круглосуточно и нести свою ответственность.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в случае отсрочки закона о рынке электроэнергии, должна состояться встреча с депутатами Верховной Рады и этот вопрос должен стать приоритетным.

На 1 июля запланирован запуск закона «О рынке электрической энергии», который одобрили еще в 2017 году. Закон должен ввести новую модель рынка электроэнергии: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутреннесуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

24 мая представительство Евросоюза и ЕБРР рекомендовали отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии, однако украинский парламент провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке.

Что такое «Роттердам+»?

Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций в Украине. Методику вели по причине потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны. Почти все шахты с антрацитовим углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории.

Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки.

Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривень. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы «Роттердам+» составила почти 35 миллиардов гривень.

 
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новости Украиныновости экономикиРоттердам +Александр Данилюк кандидат
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2019-06-02 10:30 :20