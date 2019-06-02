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Новости » Мир 2 июня, 2019, 22:00
Астронавтка NASA сфотографировала Венеру на рассвете во время восхода Солнца

Астронавтка NASA Кристина Кох, которая сейчас находится на Международной космической станции, сфотографировала Венеру во время восхода Солнца.

Фото астронавтка опубликовала в Twitter.

«Восхождение Венеры во время восхода Солнца, вид с космической станции» – написала Кох.

На фотографии видно маленькую яркую точку – это Венера, а также восход Солнца над Землей.

Астронавтка NASA Кристина Кох продолжит свою миссию на Международной космической станции (МКС) до 328 дней, что станет новым рекордом самого длинного полета женщины в космос. Она прибыла на космическую станцию 14 марта, и по плану должна остаться на орбите до февраля 2020 года.
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2019-06-03 00:18 :24