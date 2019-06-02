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Новости » Общество 2 июня, 2019, 22:50
Арнольд Шварценеггер меняет профессию

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер, который недавно рассказал, что он думает о женихе своей дочери – актере Крисе Претте, зачитал рэп! Звезда «Терминатора» записал совместный трек с австрийским музыкантом Андреасом Габалье.

Видео было опубликовано на Youtube-канале певца.

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В мотивационной композиции Pump it Up, которая посвящена достижениям Шварценеггера, актер повторил коронную фразу своего персонажа из фильма «Терминатор 2» – «Hasta la vista, baby». Стоит отметить, что Арнольд, который в прошлом спортсмен и политик, также хорошо смотрится в амплуа рэпера.
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Арнольд Шварценеггершоу-бизнесновости Украины
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2019-06-03 00:18 :48