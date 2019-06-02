Арнольд Шварценеггер меняет профессию

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер, который недавно рассказал, что он думает о женихе своей дочери – актере Крисе Претте, зачитал рэп! Звезда «Терминатора» записал совместный трек с австрийским музыкантом Андреасом Габалье.

Видео было опубликовано на Youtube-канале певца.

В мотивационной композиции Pump it Up, которая посвящена достижениям Шварценеггера, актер повторил коронную фразу своего персонажа из фильма «Терминатор 2» – «Hasta la vista, baby». Стоит отметить, что Арнольд, который в прошлом спортсмен и политик, также хорошо смотрится в амплуа рэпера.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.