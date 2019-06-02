Армия вместо туристов: Пятый год в Крым приезжает все меньше отдыхающих

В оккупированном Крыму россияне с помпой открыли пляжный сезон. Захватчики обещали, что будет не хуже, чем на заграничных курортах, но на самом деле все не столь удачно. Полуостров продолжают хаотично застраивать. Бывшие популярные места приходят в упадок, а лучшие пляжные зоны отдают армии. Поэтому крымчане все больше критикуют «новую власть».

Об этом шла речь в сюжете итогового информационно-аналитического еженедельника «Детали» в эфире телеканала ZIK.

«Провалился еще до своего начала». Именно так характеризуют новый туристический сезон в Крыму в Интернете. Блоггер с полуострова Александр Горный, который раньше нахваливал Путина, ныне рассказывает о заоблачных ценах, неважном сервисе и пустых пляжах.

«Поураганили» и ничего не сделали

«Мы можем только наблюдать и гордиться успехами крымских героев «Крымской весны», которые «поураганили» здесь неплохо. Мы все знаем, что было «отжато», а что «прижато». К большому сожалению, обещания остались только обещаниями. Ведь за пять лет они так ничего и не сделали. Можете назвать хоть какой-то успешный проект? Поставили несколько фонарей? Но это какая-то «хрень», а не фонари. Канализацию построили? Сделали реконструкцию? Парки открыли? И ничего они не сделали!», – говорится в сообщении крымского блогера Александра Горного.

О том что сезон не удастся, пишут и другие пользователи сети. Блогер с никнеймом Злий_одесит провел собственное исследование о крымских пляжах с помощью веб-камер. На своей странице в Интернете он публикует фотографии с пустым морским берегом уже в начале лета. Раньше же сезон на полуострове стартовал еще на майские праздники.

«Хочу отметить два обстоятельства. Первое – это полное отсутствие людей на пляжах. То есть в привычный в мае сезон в который раз в оккупированном Крыму можно назвать таким, который провалился. Второй момент, это то, что подобные исследования проводить становится все сложнее. Поскольку огромное количество веб-камер, которыми я пользовался в прошлые «несезоны» оказались нерабочими», – комментирует Злий_одесит.

Полнейшее запустение в некогда многолюдном курорте Поповка, где до оккупации ежегодно устраивали фестиваль «Республика Казантип». На свежих фотографиях из сети можно увидеть кучи железа и песчаные дюны.

Дополнительные наряды и «народные» волонтеры

Канализация, ведущая в море, нехватка питьевой воды, проблемы с вывозом мусора – таким этот сезон видят жители полуострова. А вот оккупационная власть – иного мнения. Взять хотя бы готовность пляжей к приезду туристов. Сейчас ее оценивают как высокую. Хотя еще в середине мая из почти 500 мест для купания, прошли проверки и получили разрешения только одиннадцать процентов. И уже в конце мая на полуострове называют другие цифры – к появлению отдыхающих готовы почти все пляжи. Получается, что оккупационные профильные ведомства разрешения выдавали пачками и по несколько десятков за день.

«На сегодня обследовано дно и проведено обучение матросов-спасателей на 100% пляжей, которые планируют функционировать в этом году. Сейчас мы имеем 455 пляжей. Акты, которые это подтверждают со стороны ГСЧС получены на 400 объектах. Думаю, что на 1 июня мы выйдем на большую цифру», – комментировал оккупационный министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Оккупационная власть утверждает, что во время туристического сезона в Крыму будет не только чисто, но и безопасно. Для этого на лето туда отправили дополнительно двести полицейских. Большинство из них разговаривают на иностранных языках, щеголяют по Крыму. Они должны помогать зарубежным туристам. Если такие будут на полуострове. Кроме них – к охране общественного порядка планируют привлечь добровольцев из «народных дружин» и российское казачество – известные своим нетерпимым отношением к чему-либо нетрадиционному. Несмотря на такую якобы усиленную охрану аннексированного полуострова, Совбез Российской Федерации назвал ситуацию с безопасностью в Крыму – неудовлетворительной.

«Проверки мест массового пребывания людей свидетельствуют о многочисленных нарушениях относительно потребностей антитеррористической защищенности объектов. Речь идет о транспорте и пожарной безопасности. Учитывая значительное увеличение количества отдыхающих, необходимо создать максимально безопасные и комфортные условия проживания. А также предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев», – говорил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Крым для военных

Одновременно Крым из туристического понемногу превращают в военный. Так, в этом году три гектара пляжной земли в Севастополе отдали под строительство новой армейской базы. Отсюда же – нашпигованные оружием корабли отправляются в Сирию.

Оккупационная власть ежегодно бодро подводит итоги сезона. Так называемое, министерство курортов и туризма Крыма публикует свои цифры. В 2017-м на полуостров приехали 5 миллионов туристов. В 2018-м – 6 миллионов 800 тысяч. На новый год прогнозы еще более оптимистичные – кремлевские пропагандисты рисуют цифру в свыше 7 миллионов гостей. В то же время более миллиона из них – якобы должны приехать на отдых из Украины.

А до аннексии Крыма туристические потоки были другими. Из шести миллионов отдыхающих, которые приезжали на полуостров, 4,5 были с Украины. Чуть больше миллиона – из России. Еще 300 тысяч ехали из Беларуси. К тому же бывали в Крыму гости из Европы и Турции. Сейчас же европейских и турецких туристов здесь не увидишь. Так же как и белорусов – им просто неудобно и немного страшно ехать туда на отдых. По подсчетам украинской Госпогранслужбы, в прошлом году на полуостров заехали около 1 млн украинцев. Однако, это были туристы, как рассказывают в Москве, или люди, чьи родные остаются на оккупированном полуострове – неизвестно.

Россия аннексировала Крым в 2014-м году. Полуостров оккупировали, а затем провели псевдореферендум. Путин обещал крымчанам развивать туризм. Вместо этого, курорт превращают в военную базу и тюрьму. Там исчезают люди, крымско-татарских активистов чуть ли не каждый день бросают за решетку. В четверг за посты в соцсетях задержали двух женщин. Россия ежегодно тратит на убыточный Крым не менее трех с половиной миллиардов долларов. Потери от санкций за оккупацию полуострова оценивают в 150 миллиардов долларов. И иметь военную базу и контролировать Черное море для Кремля важнее.

К слову, российская власть направила на военную службу в Подмосковье 152 призывников с территории Крыма, что является нарушением Четвертой Женевской конвенции. Всего с 1 апреля – даты начала весеннего призыва – из Крыма на территорию России незаконно отправили на военную службу около 500 человек. В целом РФ призвала на военную службу около 1000 крымчан.

Леся Головина, «Детали»

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