Американский сенатор прокомментировал встречу с Зеленским

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман заверил, что США продолжат помогать Украине.

Об этом Портман написал на своей странице в Twitter, сообщает Украинская правда.

I had the pleasure of meeting the newly elected #Ukraine President Volodymyr Zelensky earlier this week. He is committed to strengthening US ties and pushing back on Russian aggression. pic.twitter.com/OXP6mowSUK — Rob Portman (@senrobportman) 1 июня 2019 г.

«Как сопредседатель украинского фокуса в Сенате, я буду продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США», – заявил Портман.

«Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии», – прокомментировал Портман переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве.

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Напомним:

В Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал представленный документ важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

20 мая Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой в ближайшее время.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского, передал ему послание от Трампа относительно будущего сотрудничества.

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