Задержанный в Будапеште украинский капитан отрицает нарушение правил

Украинский капитан теплохода Viking Sigyn, что столкнулся на Дунае с экскурсионной лодкой «Русалка», отрицает, что нарушил правила и это привело к катастрофе.

Об этом сообщает Hirado.hu.

«Полиция задержала его в четверг в связи с трагическим инцидентом с лодкой. Его защита обжаловала задержание, поскольку, по словам задержанного, он не нарушал правил и тем самым не совершил преступление», – сказал адвокат Балас Тот.

По словам адвоката, отношение к капитану в качестве подозреваемого является преждевременным и «не более чем еще одной из теорий», а экспертных оценок по поводу трагедии еще нет.

Напомним, прогулочный теплоход «Русалка» затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту лодки находились 35 человек – 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Как и ранее официально не названы и причины аварии. Известно, что «Русалка» упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула.

Венгерская полиция в четверг вечером арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.

В полиции сообщили, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, поэтому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.

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