За годы войны боевики на Донбассе убили свыше 240 детей

За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. А еще 56 – пропали без вести.

Об этом пишут в пресс-службе ВМС ВСУ в Facebook.

«За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 – бесследно исчезли», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения агрессора разрушили более 700 школ выстрелами из запрещенных артиллерии и танков.

Уточняется, что около 15 тысяч несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны российского агрессора.

«Психологические травмы, полученные ими сейчас, навсегда останутся в их жизни», – отмечается в сообщении.

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