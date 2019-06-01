Истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили пять военных самолетов РФ

Истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты по тревоге с целью перехвата пяти российских военных самолетов, которые приблизились к воздушному пространству Эстонии.

По сообщению министерства обороны Соединенного Королевства, инцидент произошел еще в четверг, 30 мая, – передает Укринформ.

«Истребители Королевских ВВС были подняты по тревоге с задачей перехватить два российских Су-30 (многоцелевой истребитель – ред.), Су-24 (фронтовой бомбардировщик – ред.) и транспортный самолет Ан-12, которые приближались к северному побережью Эстонии», – заявили в британском оборонном ведомстве.

Как отмечается, это уже был четвертый перехват британскими истребителями российских военных самолетов, начиная с апреля, когда Королевские ВВС заступили на боевое дежурство в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

«Королевские ВВС выполняют задачи совместно со своими союзниками по НАТО с целью сдерживания российской агрессии и заверения союзников в приверженности Великобритании коллективной обороне», – подчеркнули в британском МО.

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