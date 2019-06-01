live
Aнонси
Анонс програми Злий дім: Велике переселення? за 01.06.19
Анонс програми Злий дім: Велике переселення? за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 01.06.19
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 01.06.19
1 июня, суббота
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
Прем'єр-ліга. Плей-оф. «Карпати» - «Волинь» 04.06.2019 о 19:00
4 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 1 июня, 2019, 19:54
Истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили пять военных самолетов РФ

Истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты по тревоге с целью перехвата пяти российских военных самолетов, которые приблизились к воздушному пространству Эстонии.

По сообщению министерства обороны Соединенного Королевства, инцидент произошел еще в четверг, 30 мая, – передает Укринформ.

«Истребители Королевских ВВС были подняты по тревоге с задачей перехватить два российских Су-30 (многоцелевой истребитель – ред.), Су-24 (фронтовой бомбардировщик – ред.) и транспортный самолет Ан-12, которые приближались к северному побережью Эстонии», – заявили в британском оборонном ведомстве.

Как отмечается, это уже был четвертый перехват британскими истребителями российских военных самолетов, начиная с апреля, когда Королевские ВВС заступили на боевое дежурство в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

«Королевские ВВС выполняют задачи совместно со своими союзниками по НАТО с целью сдерживания российской агрессии и заверения союзников в приверженности Великобритании коллективной обороне», – подчеркнули в британском МО.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
РоссияавиаВеликобританияновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-01 21:59 :32