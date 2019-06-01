Военным ВСУ, которые поедут в зону ООС, дадут премию

Военнослужащие ВСУ, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы на сумму в 3 тысячи грн.

Об этом написал министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

«Такое решение принял, находясь в расположении 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье. В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и утомительный учебный процесс во время боевого слаживания», – пишет он.

С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, Полторак принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн.

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