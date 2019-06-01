Владимир Зеленский назначил Уполномоченного по правам ребенка
Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.
Соответствующий указ №348 опубликован на сайте Президента.
«Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка», – говорится в указе.
Напомним, 19 мая Президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.
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