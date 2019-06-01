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Новости » Общество 1 июня, 2019, 19:39
Владимир Зеленский назначил Уполномоченного по правам ребенка

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

Соответствующий указ №348 опубликован на сайте Президента.

«Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка», – говорится в указе.

Напомним, 19 мая Президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

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Николай КулебаВладимир Зеленскийновости Украины
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2019-06-01 21:59 :38