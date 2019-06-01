«Веселый отъезд» Януковича: Добкин заинтриговал размышлениями о своей встрече с беглецом

Михаил Добкин отказался рассказать, что скажет Виктору Януковичу при встрече.

Народный депутат Украины в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK попытался ответить на вопрос коллеги-нардепа Антона Геращенко.

Тот спросил: если Михаил Маркович вдруг встретит Виктора Януковича, то с какими словами обратится к нему?

Господин Добкин напомнил, что долгое время работал вместе с Януковичем. Затем сказал, что с президентом-беглецом будет мужской разговор, но публично он никогда этого не озвучит.

«Этот вопрос мне задавали очень большое количество раз. А что я ему скажу? Мучайтесь теперь – не узнаете», – ответил политик.

Также, по его словам, когда голосовали за лишение Януковича звания президента, он был единственным депутатом, который проголосовал против.

Добкин объяснил, что это было его принципиальное решение.

«Я работал с этим человеком и агитировал за него. Я не могу из-за того, что он что-то сделал не так, предать всех тех, кто в него поверил. Это проблема Януковича, а не людей. Это моя проблема.

После его веселого отъезда из страны я провел время в СИЗО, и под разными арестами. На меня открыли огромное количество уголовных дел разнообразные пассивные генеральные прокуроры», – прокомментировал Добкин.

Напомним, что Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Коряка для привода их в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства в отношении незаконного лишения свободы митрополита Александра Драбинко.

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