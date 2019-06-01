Вакцинироваться от кори бесплатно могут все взрослые украинцы, – Супрун

И.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун убеждает, что все взрослые украинцы могут бесплатно вакцинироваться от кори.

Об этом она рассказала для Нового Времени.

Супрун отметила, что Министерство здравоохранения приобрело 780 тыс. дополнительных вакцин против кори, поскольку сейчас в Украине вспышка этой болезни.

«Мы также расширили прививки для взрослых, и уже сейчас все взрослые украинцы могут бесплатно вакцинироваться у своих семейных врачей от кори», – заявила она.

По словам Супрун, с начала вспышки кори в Украине заболели около 100 тысяч человек, 40-42% которых – взрослые.

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