live
Aнонси
Анонс програми Деталі за 01.06.19
Анонс програми Деталі за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Злий дім: Велике переселення? за 01.06.19
Анонс програми Злий дім: Велике переселення? за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 01.06.19
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 01.06.19
1 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 1 июня, 2019, 12:00
В Украине без электричества находятся 53 населенных пункта

Из-за сильного ветра, дождя и грозы в 53 населенных пунктов в трех областях Украины сработала автоматическая система защиты ЛЭП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Сумской области обесточены 30 населенных пунктов, в Черкасской – 20 и Кировоградской 3 населенных пункта.

По данным Укргидрометцентра, 1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м / сек.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Юлия Тимошенконовости Украиныновости политикиВО Батькивщина Сергей Тарута
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-01 13:31 :51