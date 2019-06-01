В Украине без электричества находятся 53 населенных пункта
Из-за сильного ветра, дождя и грозы в 53 населенных пунктов в трех областях Украины сработала автоматическая система защиты ЛЭП.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В Сумской области обесточены 30 населенных пунктов, в Черкасской – 20 и Кировоградской 3 населенных пункта.
По данным Укргидрометцентра, 1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м / сек.
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