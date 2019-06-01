В России произошли два взрыва тротила на заводе «Кристалл», – СМИ

В России зафиксировали два взрыва на заводе «Кристалл» в цехе, где производят тротил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Произошли два взрыва в Дзержинске», – говорит собеседник.

По его словам, на место выехали представители власти. Количество пострадавших уточняют.

Сейчас там горит огонь на площади в 100 квадратных метров, сообщают в местном МЧС.

Источники в этой службе добавили, что произошли взрывы в цехе, где производят тротил. Это произошло во время технологического процесса его производства.

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