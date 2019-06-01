В ОБСЕ заявили, что боевики размещают вооружение возле домов мирных жителей на Донбассе

В ОБСЕ заявляют, что боевики держат и продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения.

Об этом 1 июня сообщили в миссии ОБСЕ, разместив в Твиттере организации соответствующее видео с беспилотника, который заснял последствия военных действий вблизи н.п. Чигари и Пикузы на Донбассе, – передает УНИАН .

«Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с безпилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях»,– отметили в миссии.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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