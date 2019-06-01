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Новости » Политика 1 июня, 2019, 0:52
В Новой Зеландии появилась петиция о признании Голодомора геноцидом

Петиция о признании Голодомора геноцидом появилась на сайте парламента Новой Зеландии.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил в своем Twitter.

«Друзья и коллеги, петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте парламента Новой Зеландии. Открыта для подписей с 8 января 2019 года и набрала пока 500+ подписей. Поможем собрать необходимое количество голосов», – сообщил он.

 
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МИДУкраинаНовая ЗеландияСергей Кислицановости Украиныновости политикиГолодомор
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2019-06-01 01:25 :56