В Новой Зеландии появилась петиция о признании Голодомора геноцидом

Петиция о признании Голодомора геноцидом появилась на сайте парламента Новой Зеландии.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил в своем Twitter.

«Друзья и коллеги, петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте парламента Новой Зеландии. Открыта для подписей с 8 января 2019 года и набрала пока 500+ подписей. Поможем собрать необходимое количество голосов», – сообщил он.

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