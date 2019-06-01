В Киеве проходит марш за освобождение заложников в России

В столице в субботу, 1 июня, проходит марш за освобождение заложников Кремля, в котором принимает участие более чем три сотни человек.

Об этом сообщает Укринформ.

Среди присутствующих – представители нескольких общественных организаций, многие активисты С14.

К маршу присоединились и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, советник министра информационной политики Владимир Жемчугов.

Участники марша держат в руках плакаты с требованиями освободить узников Кремля, есть плакаты «Свободу Сенцову», «Free Edem Bekirov» и просто плакаты с именами пленных, в том числе и крымскотатарских активистов. Звучат патриотические песни, среди которых и песни «Океана Эльзы».

Собирались участники марша в парке Шевченко возле памятника Кобзарю. Здесь работала полиция диалога.

«Марш в поддержку узников Кремля является сугубо мирным, чтобы поддержать наших граждан, которые в плену. Россия – это агрессор», – отметили активисты.

Брат политзаключенного Евгения Панова, которого российские оккупанты обвинили в диверсии, Игорь Котлянец объявил требования активистов к украинской власти. Одна из них – определить ответственное лицо, уполномоченного, который будет координировать вопросы освобождения заложников.

Также среди требований– поддержка проекта закона о статусе заложников. Третьим требованием является создание координационного совета при Администрации Президента, куда будут входить, в частности, и представители семей, где есть военнопленные, правозащитники, представители соответствующих министерств и ведомств, которые работают по направлению освобождения и поддержки пленников Кремля.

«Я призываю нынешнюю власть привлекать народ, общественных деятелей и общественное мнение для увеличения спектра натиска на российскую власть, на оккупационную администрацию, использовать все возможные инструменты для освобождения наших граждан», – отметил Жемчугов.

Также активисты потребовали от международного сообщества – «давить лично на президента РФ Владимира Путина, пока не отпустит наших родных, начинать любую встречу с Путиным по этому вопросу».

Активисты также вспомнили историю бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого судят в Италии якобы за убийство итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли. «Свободу Виталию Маркиву», – скандировали активисты.

От памятника Шевченко колонна участников марша пошла к офису Международного комитета Красного Креста.

Под офисом МККК в. а. министра здравоохранения Супрун отметила, что было написано немало писем, проведено немало встреч с организацией общества Красного Креста Украины, так же как и Международного Красного креста – «мы требуем, чтобы украинские врачи имели доступ к наших военнопленных, а если нам не позволят - чтобы независимые врачи от международных организаций, могли зайти и сказать, в каком состоянии держат наших военнопленных».

«Все наши запросы или без ответа, или отказанные. Я думаю, что мы, как украинцы, должны требовать за те средства, которые мы, как государство, даем в Международный Красный Крест, те демократические страны, которые поддерживают Украину и требуют освобождения наших военнопленных, должны требовать от Красного Креста, чтобы дать доступ к наших военнопленных», – сказала Супрун.

Активисты скандировали «Красный крест, работай».

Среди требований участников марша к МККК – чтобы оказывалась помощь всем заложникам, в частности, медицинская, передачи, др.

В свою очередь представитель организации сообщил, что обсуждался вопрос создания рабочей группы с представителями семей пленных по обсуждению этого вопроса.

От офиса МККК марш отправился к Администрации Президента.

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