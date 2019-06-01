В Киеве открыли обновленную детскую железную дорогу

В Киеве e Сырецком парке открыли 66-й сезон перевозок обновленной Киевской детской железной дорогой.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

В торжествах приняли участие председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, представители Киевской городской госадминистрации, участники X Всеукраинского слета юных железнодорожников, киевляне и гости столицы.

Как отметил руководитель Укрзализныци, в этом году детская железная дорога в Киеве была полностью реконструирована. «Эта железная дорога – флагман для нас. Это не только развлекательный аттракцион, где дети могут прокатиться по железной дороге, но и действующий учебный центр. Сейчас здесь обучаются полтысячи детей. Они – будущие железнодорожники, наша смена», – отметил Евгений Кравцов.

В вокзальной новостройке расположился музей истории Юго-Западной железной дороги, который могут посетить все желающие, помещение дежурного по станции, билетные кассы, дикторская, зал заседаний, административные помещения.

К старту нового сезона на детской магистрали специалисты регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» полностью обновили пассажирские платформы на станциях Железнодорожная и Киев-Пассажирский детская (бывшие Вишенка и Яблонька), причем, обе платформы впервые среди детских железных дорог Украины оборудовали специальной инфраструктурой для безбарьерного доступа пассажиров.

На пути следования детского поезда его пассажиры увидят стелы с информацией об областных центрах Украины, а также города Киев и Севастополь, о местных достопримечательностях.

На всей протяженности детской железной дороги, которая составляет 2,5 км, построено девять современных и безопасных пешеходных переходов. Построен также новый железнодорожный переезд со звуковой и световой сигнализацией и новая детская площадка.

Капитально отремонтирован подвижной состав малой магистрали – тяговый и вагонный, а еще путевая сеть, устройств безопасности, кассовый зал. Если цвет паровоза вернули к историческому черно-белому, то интерьер шести пассажирских вагонов осовременили с помощью LED-освещения, современных информационных мониторов, системой оповещения пассажиров.

Для воспитанников детской железной дороги столицы приятным подарком стали капитально отремонтированные учебные аудитории с интерактивными досками и современной мебелью, теплосберегающими окнами и дверями, обновленное помещение локомотивного депо, а также введен вход на служебную территорию малой магистрали с использованием специальных пластиковых карт.

Стоимость билета для проезда взрослых – 50 грн, детей – 30 грн, детей до 3 лет – бесплатно, вход в музей – 20 грн.

График работы: с 10:30 до 17:00 по субботам, воскресеньям и в праздничные дни.

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