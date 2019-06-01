В Боснии произошел пожар в лагере мигрантов

В Боснии и Герцеговине утром в субботу, 1 июня, вспыхнул пожар в лагере для мигрантов, в результате которого пострадали десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, пожар произошел в лагере Мирал, что расположен в северо-западном городе Велика-Кладуша. В результате пожара пострадали по меньшей мере 29 человек, которые находились в лагере. Всего, на момент пожара, в лагере находились почти полтысячи мигрантов.

По словам представителя полиции Но Силдидича, все раненые были госпитализированы в больницы Велика-Кладуша и соседнем городе Бихаче.

Напомним, ранее сообщалось, что мальтийский патрульный корабль спас группу с 85 мигрантами, которые находились на тонущей деревянной лодке вблизи побережья Мальты. Всех спасенных доставили на берег.

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