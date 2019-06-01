Ученые выяснили особые подробности о клыках саблезубых кошек

Согласно новому исследованию, клыки саблезубых кошек были достаточно сильными, чтобы пробить череп другого животного. Вероятно, вымершие животные использовали эту способность в жестких межвидовых боях.

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Gizmodo.

Археологи из Аргентины опубликовали исследование, согласно которому клыки саблезубых кошек использовались в жестких стычках между древними животными.

Ранее считалось, что клыки саблезубых кошек, которые могли достигать 28 сантиметров, были довольно слабыми, и животные использовали их только для того, чтобы прокалывать плоть поверженной жертвы.

Но, недавно археологи обнаружили два черепа саблезубых кошек, имеющих следы повреждений от клыков животных этого же вида. Ученые предполагают, что отверстия в черепе нанесены клыками именно этих представителей вымершего подсемейства кошачьих.

Открытие означает, что клыки саблезубых кошек были намного прочнее, чем ранее предполагалось, и эти животные использовали их, в частности, для сражений друг с другом.

«Размер и общие очертания повреждений, которые присутствуют в образцах, соответствуют размеру и контурам в верхних клыках смилодона. Фактически, клыки этой саблезубой кошки идеально совпадают с формой и размером отверстия», – объясняют авторы исследования.

Ученые также пришли к выводу, что повреждения в найденных черепах не соответствуют форме зубов любых других известных животных. Похожие отверстия часто находили в остатках кошек, которые живут до сих пор, вроде леопардов, пум, гепардов и пантер.

Считается, что саблезубые кошки вымерли около 10 тыс. лет назад.

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