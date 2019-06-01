Ученые выяснили неожиданную пользу жары

Под воздействием жары у женщин наблюдается увеличение производительности труда.

Об этом сообщает Ukrhealth.

К такому выводу пришли немецкие ученые. Так, представительницы слабого пола начинают лучше справляться с арифметическими и словесными задачами. При этом выгода от повышения температуры больше, чем итоговые потери производительности у мужчин.

В исследовании приняли участие 500 мужчин и женщин, которые при разной температуре воздуха проходили ряд тестов на когнитивные, математические и вербальные способности.

Температура во время эксперимента изменялась с 16 градусов до 32 градусов. Участники добавляли двузначные числа без калькулятора, составляли слова из случайного набора букв в течение пяти минут и решали логические задачи.

Показано, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при более высокой температуре, а мужчины – при более низкой. При повышении температуры мужчины лучше выполняли логические упражнения.

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