Ученые нашли старейшую видеозапись солнечного затмения

Представители Британской астрономической ассоциации во время экспедиции в Северную Каролину (США) обнаружили первую в истории видеозапись солнечного затмения. На ней изображено событие, которое произошло почти 120 лет назад, 28 мая 1900 года.

Создателем мини-фильма был британский астроном Невил Маскелине, сообщает Science News.

ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, BFI

Отмечается, что он разработал специальный телескопический адаптер для камеры, чтобы солнечные лучи не повредили ее во время съемки.

Маскелайн пытался снять затмение и двумя годами ранее, в 1898 году, для чего отправился в Индию. Его миссия завершилась успешно, но пленку, к сожалению, украли по дороге обратно.

«Это действительно впечатляющее свидетельство как раннего кино, так и поздневикторианского наблюдения затмения», – отметил Джошуа Налло из Музея истории науки Уиппла в Кембридже.

Известно, что другие наблюдатели в 1900 году измеряли температуру солнечной короны, а также температуру и давление атмосферного воздуха.

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