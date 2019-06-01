Ученые доказали эффективность трех видов растений, которые подавляют рак

Ученые кафедры фармации Национального университета Сингапура в ходе трехлетнего исследования обнаружили пять растений, которые имеют противораковые свойства.
Об этом сообщает Ukrhealth.
В подавлении опухолевого роста особенно эффективными оказались три вида. Выбор растений для исследования определялся тем, что их чаще всего используют в качестве традиционных лекарственных средств для лечения рака в странах Юго-Восточной Азии.
По результатам ученых, к таким растениям относятся:
- бандикутовая ягода (Leea Indica);
- белалай гаджа (Clinacanthus Nutans);
- вампи (Clausena lansium);
- шелковочашечник кучерявый (Strobilanthes crispus);
- вернония (Vernonia amygdalina);
- прутняк трехлистный (Vitex trifolia).
В исследовании использовали экстракты свежих, здоровых и зрелых листьев растений. Ученые изучили их влияние на раковые клетки молочной железы, яичников, матки, шейки матки, печени и толстой кишки, а также лейкемии.
По словам исследователей, выраженную противораковую активность имеют три вида растений: бандикутовая ягода, вернония и прутняк трехлистный. Они подавляли рост всех 7 локализаций рака.
Как подчеркнул Ко Хви Линг, ведущий автор исследования, полученные результаты представляют собой новые научные данные об использовании растений в лечении рака, что дает возможности в разработке новых терапевтических средств.