Ученые доказали эффективность трех видов растений, которые подавляют рак

Ученые кафедры фармации Национального университета Сингапура в ходе трехлетнего исследования обнаружили пять растений, которые имеют противораковые свойства.

Об этом сообщает Ukrhealth.

В подавлении опухолевого роста особенно эффективными оказались три вида. Выбор растений для исследования определялся тем, что их чаще всего используют в качестве традиционных лекарственных средств для лечения рака в странах Юго-Восточной Азии.

По результатам ученых, к таким растениям относятся:

бандикутовая ягода (Leea Indica);

белалай гаджа (Clinacanthus Nutans);

вампи (Clausena lansium);

шелковочашечник кучерявый (Strobilanthes crispus);

вернония (Vernonia amygdalina);

прутняк трехлистный (Vitex trifolia).

В исследовании использовали экстракты свежих, здоровых и зрелых листьев растений. Ученые изучили их влияние на раковые клетки молочной железы, яичников, матки, шейки матки, печени и толстой кишки, а также лейкемии.

По словам исследователей, выраженную противораковую активность имеют три вида растений: бандикутовая ягода, вернония и прутняк трехлистный. Они подавляли рост всех 7 локализаций рака.

Как подчеркнул Ко Хви Линг, ведущий автор исследования, полученные результаты представляют собой новые научные данные об использовании растений в лечении рака, что дает возможности в разработке новых терапевтических средств.

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