У Трампа открыто поддержали выход Великобритании из ЕС

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон поддержал идею выхода Великобритании из ЕС, заявив, что это ее только укрепит.
Об этом он сказал в интервью The Telegraph накануне визита Дональда Трампа в Лондон.
«Brexit предлагает возможность Британии стать сильной и независимой страной, которая положительно будет влиять на остальной мир и будет играть важную роль в НАТО», – цитирует британское издание Болтона.
При этом советник Трампа назвал «триумфом демократии» последствия референдума в Британии в 2016 году по Brexit. Он подчеркнул, что американская сторона считает правильным, чтобы Британия выполняла волю большинства своих граждан и вышла из Евросоюза.
Болтон также подтвердил обещание Трампа, что Вашингтон намерен проводить переговоры с Лондоном о торговом соглашении, которое будет взаимовыгодным для США и Великобритании».
Как сообщалось, президент США планирует посетить с визитом Великобританию 3-5 июня.