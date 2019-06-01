ЦИК уже зарегистрировала 9 кандидатов в нардепы

ЦИК зарегистрировала первых известных кандидатов в депутаты: три действующих нардепы и экс-мэр Ирпеня.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Центризбирком 31 мая зарегистрировал девять кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах в парламент, говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых кандидатов есть три народных депутата: Вадим Кривохатько (округ №82 Запорожской области), Леонид Климов (округ №137 в Одесской области) и Александр Супруненко (округ №216 в Киеве).

Отмечается, что все они были избраны в Верховную Раду Украины VIII созыва на этих округах.

Среди зарегистрированных кандидатов – бывший мэр Ирпеня Владимир Карпалюк (округ №95 в Киевской области) и ряд других лиц.

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