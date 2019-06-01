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Новости » Мир 1 июня, 2019, 11:10
Трамп сообщил, когда официально объявит об участии в выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня он официально объявит о своем участии в президентских выборах 2020 года.

Об этом он написал в Twitter.

«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!», – заявил Трамп.
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выборыновости мираСШАДональд Трамп
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