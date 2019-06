Трамп сообщил, когда официально объявит об участии в выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня он официально объявит о своем участии в президентских выборах 2020 года.

Об этом он написал в Twitter.

«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!», – заявил Трамп.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG