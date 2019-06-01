«Ты сможешь!»: Минветеранов создало ролик об украинских военных

Министерство по делам ветеранов создало мотивационный ролик об украинских военных, которые ушли на фронт на Донбассе.

Об этом пишет в Facebook глава Минветеранов Ирина Фриз.

«Это без сомнений и обсуждений. Это истина. Именно благодаря ветеранам, которые ушли на фронт, мы имеем возможность жить, творить, работать. Они защитили нас и наших детей, им мы обязаны мирным небом над головой. К Дню защиты детей мы посвятили социальный видеоролик про наших ветеранов-защитников. Это лишь первое видео из трехсерийного цикла «Ты сможешь!» – пишет она.

По ее словам, в съемках принял участие ветеран Вадим Мазниченко, который в 2014 году получил тяжелейшие ранения. Но не сдался и вернулся в мирную жизнь.

«Отдельное спасибо тем, кто принял участие в съемках. В первом видео настоящий герой – Вадим Мазниченко, который пошел воевать в 2014-ом году в рядах 79-й аэромобильной бригады. Получил тяжелейшие ранения, потерял руку и ногу, но не сдался и является ярким примером, что если он смог то и мы, вся Украина должна преодолевать все трудности и идти вперед к мечте», – отметила госпожа Фриз.

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