Стрельба в США – 11 погибших

В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич в пятницу вечером по местному времени погибли 11 человек.

Об этом сообщает CNN.

«По меньшей мере 11 человек погибли после того как вооруженный нападавший открыл огонь в муниципальном здании в городке Вирджиния-Бич, штат Вирджиния»,- сообщил начальник полиции Джеймс Червера.

Еще шестеро людей госпитализированы с ранениями. Сообщается и о других лицах, которые пострадали в результате инцидента.

По информации правоохранителей, нападавший также погиб. Другие детали выясняются.

На месте нападения работают полиция и ФБР.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.