Стрельба в США – 11 погибших
В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич в пятницу вечером по местному времени погибли 11 человек.
Об этом сообщает CNN.
«По меньшей мере 11 человек погибли после того как вооруженный нападавший открыл огонь в муниципальном здании в городке Вирджиния-Бич, штат Вирджиния»,- сообщил начальник полиции Джеймс Червера.
Еще шестеро людей госпитализированы с ранениями. Сообщается и о других лицах, которые пострадали в результате инцидента.
По информации правоохранителей, нападавший также погиб. Другие детали выясняются.
На месте нападения работают полиция и ФБР.
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