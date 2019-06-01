США могут сделать Украину главным союзником вне НАТО

В Палате представителей Конгресса США представили проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

«Проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности» направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продаже летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами, – говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от времени вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств.

В проекте говорится, что политика США должна включать поддержку:

суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также евроатлантической и европейской интеграции нашего государства;

права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и безопасности, в том числе по взаимоотношениям с другими странами и международными организациями, без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран;

права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей безопасностной помощи со стороны США;

дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией.

Кроме этого, политика США должна быть направлена на:

неприятие каких-либо территориальных изменений Украины, совершенных силовым способом, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крым и Донбасс и оккупации этих территорий;

осуждение продолжающегося удерживания российской стороной 24-х членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных вблизи Керченского пролива;

настойчивое побуждение РФ к полной имплементации Минских договоренностей, поддержке развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности, гарантирования безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

«Высоко ценим крепкую двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США. Представленный законопроект считаем новым важным шагом, направленным на углубление украинско-американского стратегического партнерства в борьбе с российской агрессией», – говорят в Посольстве.

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