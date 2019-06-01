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Новости » Киев 1 июня, 2019, 9:27
Скоростной поезд Львов – Киев забросали камнями – разбили лобовое стекло

30 мая около полуночи скоростной поезд Львов – Киев забросали камнями, разбили стекло пассажирского вагона и лобовое стекло кабины машиниста.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Инцидент произошел в Киевской области, между станциями Сорочий Брод и Мотовиловка, говорится в сообщении.

Отмечается, что травмирование локомотивной бригады могло привести к потере управления электропоездом.

Отмечается, что ориентировочные убытки от замены лобового стекла составляют более $8 тыс.

Электропоезд отстраняется от работы на 3 суток, что также добавляет убытков железной дороге, говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 5 месяцев из-за повреждения хулиганами стеклопакетов, убытки "Укрзализныци" составили около 700 тыс. грн.
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