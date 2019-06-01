Швейцария отправила в ОРДЛО 22 грузовика гумпомощи

Посольство Швейцарии в Украине предоставило жителям на оккупированной территорий 400 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд с временно оккупированной территории Украины проследовали 22 грузовика от Посольства Швейцарии в Украине», говорится в сообщении.

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь общим весом почти 400 тонн

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