СБУ в Киеве разоблачила на взятке чиновников «Укрзализныци»

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке начальника отдела и заместителя руководителя одного из филиалов «Укрзализныци».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники «Укрзализныци» требовали от предпринимателя взятку в размере 270 тыс. гривень. Правоохранители задержали обоих должностных лиц на рабочем месте после получения взятки.

«За указанную сумму неправомерной выгоды злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что чиновникам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Напомним, ранее сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили механизм разворовывания государственных средств из местного бюджета. Правоохранители установили, что депутаты одного из поселковых советов вместе с руководством местного коммунального предприятия в течение последних нескольких лет при начислении заработной платы списывали бюджетные средства на счета подставных лиц.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.