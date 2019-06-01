Садовый сказал, кто пойдет на парламентские выборы от Самопомощи

Андрей Садовый сообщил, кто будет баллотироваться от партии "Самопомощь" в Верховную Раду Украины и кто возглавит ее список.
Об этом сообщает Новое время.
«Мы решили у себя в партии опробовать открытые списки и сделали первый важный шаг. Все депутаты Верховной Рады нашей Самопомощи прошли рейтингование в каждой области, и мы в ближайшее время опубликуем последовательность их номеров, которые они получат», – отметил Садовый.
Второй блок – это лидеры Самопомощи из регионов, которые проходили отбор каждый в своем регионе, а также в макрорегионе в Киеве, сообщил Садовый.
Среди них, по западу победил Виталий Федрин из Тернополя, по центру – председатель Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, по северу – один из лидеров аграрного союза Руслан Хомнич с Волыни, по югу – предприниматель Андрей Дмитриев, Херсонская область, по востоку – Вячеслав Кущинский, Полтава.
«Они являются неизвестными для украинского парламента, но все они известны в своих регионах, в своих ассоциациях, они будут в лидирующем списке нашей партии. Также большая часть мест зарезервирована для общественных деятелей, лидеров профессиональных сред», – добавил лидер Самопомощи.
Андрей Садовый также отметил, что готов возглавить список партии.
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