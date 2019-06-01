Представитель команды Зеленского против объявления дефолта в Украине

Экономическая ситуация в Украине сейчас является очень сложной, ведь за последние пять лет долги каждого украинца выросли более, чем на 50 тысяч гривен. Но само объявление дефолта не станет решением проблем, потому что никто не простит Украине долги.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Народ против» с ведущей Наташей Влащенко на телеканале ZIK говорил эксперт политической партии «Слуга народа» Данило Гетманцев.

«Мы должны быть ответственными, поэтому президент встретился с оценочной миссией Международного валютного фонда. Это является очень высоким уровнем для того, чтобы подчеркнуть, что ни о каком дефолте в Украине сейчас речь не идет. Потому что государство уверено в выполнении своих обязательств перед международными партнерами», – сказал Гетманцев.

Хотя, по его словам, экономическая ситуация, действительно, сейчас является очень сложной. Ведь, каждый украинец задолжал внешним кредиторам немалую сумму.

«За последние пять лет долг каждого украинца вырос более чем в четыре раза и сегодня составляет более 50 тысяч гривен. Также ситуация сложная потому, что 2019-2020 годы являются пиковыми в погашении внешнего долга», – прокомментировал он.

Но, он отметил, также проблема заключается и в том, что дефолт не является решением проблем, потому что никто не простит Украине долги.

«То, что нам никто не будет списывать долги доказывает 2015 год, когда Украине так никто их не списал. Была расписана рассрочка до 2040 года в виде, так называемых деривативов. Фактически, мы не могли заплатить эти деньги, поэтому было принято такое решение, оно было правильным, или нет, я не знаю. Потому что мы не можем сейчас давать оценку, ведь тогда были свои обстоятельства для его принятия. Но так, или иначе Украина дала понять нашим партнерам, что дефолта не будет», – добавил Гетманцев.

Напомним, заявление бизнесмена Игоря Коломойского относительно возможного дефолта появилась после того, как в Украину прибыла миссия МВФ и стало известно, что Фонд может отложить предоставление Украине очередного транша из-за внеочередных выборов и отставку правительства. В этих условиях Коломойский советует новоизбранному президенту «брать пример с Греции»: вместо того, чтобы отдавать внешние долги, объявить дефолт.

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