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Новости » Общество 1 июня, 2019, 21:05
Погода на 2 июня: На Западе местами дожди, на Востоке и Юге – сухо и жарко

Сегодня, 1 июня, от Молдовы до Харьковщины вытянулся атмосферный фронт, который дает и будет давать в течение дня и еще и завтра, 2 июня, дожди, грозы, местами ливни, шквалы и град. На Западе дожди будут, но местами, а на Востоке и Юге – сухо и жарко.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха 2 июня составит +25+30 градусов, на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей +27+33 градуса. В западных областях ожидается +18+24 градуса.

В Киеве 2 июня местами возможны дождь и гроза, в течение дня +25+28 градусов.

«Ловите бабочек, обильно посыпайте огородной рукколой салат, понадевайте на малышей панамки, не забудьте купить пластырь – первые босоножки, даже старые, на первой жаре натирают ноги, пейте побольше воды и поменьше заглядывайте на мерцающие экраны», – написала Наталья Диденко.
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