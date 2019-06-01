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Новости » Политика 1 июня, 2019, 11:45
Партия «Основа» пойдет на выборы вместе с «Батькивщиной»

Лидер партии «Основа» Сергей Тарута заявил, что политсила на внеочередном съезде приняла решение о совместном походе на внеочередные выборы в Верховную Раду вместе с партией «Батькивщина».

Об этом сообщает пресс-служба партии «Основа».

«Прежде всего, речь идет об объединении идеологических платформ партии «Основа» и «Батькивщина» в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах», – отметил Тарута.

По его словам, Юлия Тимошенко – достойная кандидатура для того, чтобы возглавить следующее правительство.

Председатель партии «Основа» Андрей Николаенко добавил, что партии будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него наиболее рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных и согласованных политсоветами «Батькивщины» и «Основы».
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Юлия Тимошенконовости Украиныновости политикиВО Батькивщина Сергей Тарута
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