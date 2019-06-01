Осуждение в Украине или экстрадиция в Грузию: политики поспорили относительно будущего Саакашвили

Народный депутат Игорь Мосийчук отметил, что согласно договору о гражданско-правовой помощи между Украиной и Грузией, Саакашвили сегодня должен был бы отбывать наказание в украинской тюрьме. Зато эксперт «Слуги народа» убежден: даже лишение Саакашвили украинского гражданства уже было нарушением его прав.

Спор о законности оснований восстановления украинского гражданства Михеила Саакашвили завязался в эфире проекта «Народ против» на телеканале ZIK.

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук отметил, что между Украиной и Грузией есть подписанное соглашение о гражданско-правовой помощи.

«Согласно этому договору, лицо, осужденное на территории Грузии, должно отбывать наказание на территории Украины, если оно имеет украинское гражданство. Михеил Саакашвили осужден на территории Грузии», – отметил Мосийчук.

Эксперт политической партии «Слуга Народа» Даниил Гетманцев подчеркнул: позиция Президента Зеленского последовательна в том, что его предшественник совершил ошибку, лишая гражданства третьего президента Грузии.

«Был издан указ, который не соответствует законодательству. Он был отменен. Вопрос относительно отбывания наказания, о преследовании господина Саакашвили, относительно дальнейших действий с ним – это все другие вопросы», – ответил Гетманцев.

Соответственно, подчеркивает он, решение этих вопросов – это уже «другая история».

«То есть вопрос о том, поссоримся мы с Грузией или нет, будет зависеть от...?» – уточнил Игорь Мосийчук.

«Вам не кажется, что это вопрос, по меньшей мере, не к Президенту?» – ответил эксперт «Слуги народа».

Тогда в разговор вмешался политический консультант Михаил Чаплыга, который подчеркнул, что пятым президентом Украины Петром Порошенко были изданы с нарушениями 3 указа, а действующий Президент отменил только 1.

«Отсюда вопрос: еще два указа отменят?» – спросил политконсультант.

«Восстановили права нарушенные. Это было сделано таким способом, который удовлетворил лицо, права которого были нарушены», – пояснил Даниил Гетманцев.

Кроме того, присутствующий в студии советник министра внутренних дел Антон Геращенко поделился своей «мечтой», связанной с Михаилом Саакашвили.

«У меня есть мечта, чтобы господин Саакашвили вернулся в свою родную Грузию и закончил начатые им реформы. Ведь они закончились на том, что он последние лет 6 не может там появиться», – резюмировал Геращенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.

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