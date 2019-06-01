Определены победители конкурса «Ваш энергоэффективный Дом от РИЭЛ»

30 мая были избраны 12 домов-победителей конкурса «Ваш энергоэффективный Дом от РИЭЛ». Победителей выбрали самостоятельно лидеры голосования путем лотереи во львовском офисе компании РИЭЛ. Розыгрыш могли увидеть все желающие в прямом эфире телеканала ZIK.
Так, по словам президента корпорации Ростислава Мельника, уже следующей зимой жители домов, победившие в конкурсе, смогут экономить на отоплении до 40%.
«Меня очень поразило сколько львовян приняли участие в конкурсе – более 50 000 проголосовавших на нашем портале за 519 домов. Благодаря системам энергосбережения, которые РИЭЛ в домах-победителях, люди смогут существенно экономить на отоплении до 40%. Понятное дело, что идея не нова, но крайне актуальна для Украины, особенно учитывая тарифы на отопление», – рассказал президент РИЭЛ.
Ростислав Мельник также подчеркнул, что соответствующие системы уже устанавливают в новостройках, однако в РИЭЛ решили помочь сэкономить и тем, кто живет в квартирах старого жилого фонда.
«Системы, которые мы установим, будут двух типов, в зависимости от технических характеристик дома – это может быть поквартирное регулирование энергозатрат и общедомовое», – пояснил Ростислав Мельник.
Итак, вскоре корпорация РИЭЛ начнет работы по установке систем энергосбережения победителям по следующим адресам:
- Шевченко, 338
- Величковского, 40
- Яцкова, 18-А
- Князя Святослава, 3
- Сигнивка, 9
- Кульпарковская, 142
- Охотничья, 29
- Погодная, 16
- Гринченко, 4-Б
- Щурата, 5
- Сяйво, 11
- Выгоды, 62