Нидерланды требуют объяснений от Малайзии относительно заявлений о России и МН17

Правительство Нидерландов требует разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17.

Об этом сообщает NOS.

«Правительство Нидерландов обратился к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохамада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер Малайзии заявил, что хочет видеть более весомых улик против РФ в деле о сбитии пассажирского рейса МН17.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.

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