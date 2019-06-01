«Народ против» на ZІК – лидер рейтинга телепросмотра

Большое политическое ток-шоу «Народ против» с ведущей Наташей Влащенко на ZІКе в очередной раз заняло первое место в рейтинге телепросмотра по ключевым ЦА среди информканалов в своем слоте.

В пятницу, 31 мая, проект, ведущей которого является генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, в очередной раз стал безусловным лидером в своем слоте среди остальных информканалов. По целевыми аудиториями «Вся Украина 18+» с долей 2,94%, «Украина 18+ города 50+» с долей 3,64% и «Киев 18+» с долей 3,93% соответственно ток-шоу «Народ против» на ZIKе обошло «112 Украина», NewsOne, «Прямой», «Канал 24», «Эспрессо» и «5-й канал».

Напомним, рестарт масштабного политического ток-шоу «Народ против» состоялся 19 октября прошлого года. Программа выходит в эфире телеканала ZIK по пятницам в 21:30.

В новом сезоне «Народа против» зрители познакомились с соведущими Наташи Влащенко – «резонерами», которые подытоживают сказанное с разных позиций и делают выводы после каждого раунда дебатов.

В обновленном формате ток-шоу сделан акцент на четкий тайминг дискуссии. Теперь приглашенные гости имеют всего 2 раунда, чтобы донести свою позицию до зрителя.

Кроме этого, новый сезон «Народа против» создают в собственной уникальной студии.

«Народ против» – это единственное масштабное политическое ток-шоу в Украине, главным участником которого является народ.

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