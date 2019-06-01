Нардеп прогнозирует удвоение цен на электроэнергию в случае введения энергорынка

Если сейчас внедрить энергорынок без коммерческого учета, тестового режима и долгосрочных контрактов, то получим прогнозируемый скачок цен.

Это заявил народный депутат Украины Юрий Чижмарь в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат подчеркнул, что вопрос запуска рынка электроэнергии с 1-го июля должно было бы рассматриваться в числе приоритетных на заседании СНБО.

«Как член Комитета топливно-энергетического комплекса я ожидал от заседания СНБО рассмотрения вопроса энергетического сектора, поскольку 1-го июля начинает действовать закон о рынке электроэнергетики. К сожалению, Кабмин не провел детального анализа закона и не провел все мероприятия, которые необходимы для нормального внедрения рынка.

Следовательно, сегодня мы имеем парадоксальную ситуацию, когда закон проработанный с европейским Энергетическим сообществом, использованы все стандарты Европы по поставкам, но мы должны откладывать запуск энергорынка», – констатировал господин Чижмарь.

По мнению политика, СНБО была не готова рассматривать вопрос запуска, ведь перед этим необходимо было провести консультации с операторами рынка и энергокомпаниями.

«Если сейчас внедрить энергорынок без коммерческого учета электроэнергии, без тестового режима внедрения системы, без долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии, то получим прогнозируемый скачок цен, и до конца года для граждан может произойти удвоение тарифа на электроэнергию», – предостерег Юрий Чижмарь.

Как сообщалось, Президент Зеленский созвал СНБО из-за трагедии с горняками на Львовщине. 31 мая члены Совета национальной безопасности и обороны на первом совещании под председательством Президента Владимира Зеленского обсудить вопросы энергетической отрасли, в частности угольной промышленности, ядерной и газовой энергетики.

По итогам совещания секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что большинство членов Совета национальной безопасности и обороны сошлись во мнении, что введение рынка электроэнергии необходимо отсрочить. Открытым остается вопрос, на сколько времени – от трех месяцев до года.

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