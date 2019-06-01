На старте турнира претенденток сестры Музычук сыграли между собой вничью

В столице Татарстана Казани стартовал турнир претендентов на матч за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин с призовым фондом 200 тысяч евро.

В стартовом туре выпускницы Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Мария и Анна Музычук сыграли между собой вничью, сообщает ldufk.edu.ua.

В трех других парах первого тура также были зафиксированы ничейные результаты. Так сыграли между собой Валентина Гунина (Россия) и Екатерина Лагно (Россия), Александра Костенюк (Россия) и Александра Горячкина (Россия) и Нана Дзагнидзе (Грузия) и Тай Чжуньи (Китай).

Соревнования пройдут в два круга – каждая шахматистка сыграет с каждой по две партии разным цветом. Напомним, только победитель турнира получит право сыграть матч за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая, призовой фонд которого составит 500 тысяч евро, что в полтора раза больше, чем было в последнем поединке.

Сегодня, в первый календарный день лета, 1 июня, рейтинг-фаворит турнира Мария Музычук черными фигурами сыграет против китаянки Тань Чжуньи, а ее старшая сестра Анна Музычук белым цветом попытается взять верх над грузинкой Нано Дзагнидзе. В двух других партиях второго тура между собой сыграют Екатерина Лагно – Александра Костенюк и Александра Горячкина – Валентина Гунина.

Добавим, что заключительный, 14-й тур турнира претендентов в Казани состоится 17 июня.

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