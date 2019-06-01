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Новости » Политика 1 июня, 2019, 20:50
Луценко заявил, что Россия готовит блокаду украинской ГТС

Россия накопила в европейских, – не украинских - хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС, поэтому очевидно, что РФ планирует блокаду украинской ГТС.

Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко в связи с совещанием СНБО под председательством Президента Владимира Зеленского, где рассматривались проблемы в области энергетики, – передает Укринформ.

«Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Россия накопила в европейских (важно – неукраинских) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб», – подчеркнул Луценко.

По его словам, в этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!) % доходов Нафтогаза.

Также Юрий Луценко отметил следующее: "незаконный отбор газа ( проще говоря - воровство) частными облгазами составил в этом году 5 млрд. До конца года объем хищений может составить 10 млрд кубов. Очевидно, что надо не только надеяться на действия от НАБУ, но и избавить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года".

 
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РоссияЮрий Луценконовости Украиныновости политикиГТС
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