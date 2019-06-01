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Новости » Спорт 1 июня, 2019, 16:30
Леся Цуренко прекратила свои выступления на теннисном турнире Roland Garros-2019

30-летняя уроженка Ровенщины Леся Цуренко, которая сейчас живет в Киеве, проиграла румынке Симоне Халеп в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису – Roland Garros-2019, который проходит в Париже.

Вторая «ракетка» Украины Леся Цуренко досрочно завершила выступление на втором в сезоне турнире серии Grand Slam – Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros-2019 в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

Как сообщает btu.org.ua в третьем круге соревнований посеянная под 27-м номером Цуренко проиграла третьей «ракетке» соревнований Симоне Халеп из Румынии в двух сетах – 2:6, 1:6.

Поединок, который продолжался всего 53 минуты, останавливался для оказания медицинской помощи Лесе Цуренко.

Путевку в четвертьфинал Roland Garros-2019 Симона Халеп разыграет с победительницей противостояния пуэрториканки Моники Пуиг и Игы Святек из Польши.

Добавим, что Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros-2019 в Париже завершится ровно через неделю, 8 июня.

 
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