Климкин заявил, что вел переговоры с Вакарчуком о возможности вступления в «Голос»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен продолжить политическую карьеру.

Об этом он заявил на Радио НВ.

Он сообщил, что вел переговоры с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком, однако ни к каким решениям не пришли.

В тот же момент, Климкин отметил, что не имел отношения к партии «Блок Петра Порошенко» и не собирался туда вступать.

«Я ушел в отставку, потому что просто лично считаю, что это правильно, что это – элемент европейской политической культуры, не важно, что ее в Украине нет. Если в США или Франции меняется президент, его команда тоже не остается. Я это решение принял много месяцев назад. Я бы это сделал, независимо от результатов выборов, но я не хотел об этом публично объявлять», – сказал он.

Глава МИД пояснил, что намерен идти в политику, потому что у него «есть амбиция что-то здесь изменить».

«Я никогда не был политиком, но за время пребывания на посту министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику – это всегда у меня вызывало некоторое презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует. Я просто разговариваю и ищу реальную команду», – рассказал Он.

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