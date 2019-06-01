Кандидатам в депутаты придется заполнять декларацию на сайте НАЗК, – ЦИК

Кандидатам в народные депутаты не придется нести в ЦИК декларацию, ее нужно заполнить на сайте НАЗК.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Обращаем внимание политических партий, которые намерены выдвигать кандидатов в народные депутаты Украины, и лиц, которые будут баллотироваться кандидатами в нардепы, что среди документов, которые подаются для регистрации кандидатов, декларация лица в Центральную избирательную комиссию не подается, говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно закону о противодействии коррупции кандидатам в нардепы необходимо будет заполнить декларацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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