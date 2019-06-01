«Как проститутки на панели», – Парасюк не сдержал эмоций, вспомнив часть коллег из парламента

Часть депутатов, которые прошли в Верховную Раду после событий на Майдане, «прогнулись» под систему, часть боится, есть такие, что продались, но есть и те, кто остался устойчивым.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (внефракционный) Владимир Парасюк.

Отвечая на вопрос, что стало помехой тем народным депутатам, которые прошли в парламент на волне Майдана преодолеть коррупцию, наказать тех, кто совершал преступления против майдановцев и решить другие важные вопросы, Владимир Парасюк отметил, что ему не хватало рычагов влияния на процессы.

«Что кому-то мешало? Я думаю, что часть людей, наверное, «прогнулась» под систему, часть боится, часть продалась, часть осталась устойчивой. То есть у каждого разное отношение», – отметил Владимир Парасюк.

Нардеп заявил, что вопрос о том, что было сделано в Верховной Раде, следует ставить тем парламентариям, которые входили в коалицию.

«Есть опрос – «Что депутаты делают в Раде?» Можно написать: «Что коалиция делает в Верховной Раде?». Потому что я не мешаю новому Президенту, я не готовлюсь ни к каким выборам, я хожу добросовестно на работу. Это вопрос не касается меня – это касается тех людей, которые продают себя, извините за слово, как проститутки на панели», – заявил Владимир Парасюк.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

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