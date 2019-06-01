Глава комитета Госдумы заявил о возможном участии России в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ.

Его слова приводит Интерфакс, – сообщает Новое время.

«Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям», – сказал он журналистам в субботу, 1 июня.

«Не исключаю, что по итогам заседания регламентного комитета может пройти также встреча парламентариев РФ с руководством ПАСЕ», – отметил депутат. По его словам, тон и характер дискуссий говорят о растущей вероятности принятия конструктивного решения».

«Это нужно не только России, это необходимо, прежде всего, Совету Европы для сохранения ее роли в новой архитектуре XXI века», – заявил Слуцкий.

Он добавил, что для возвращения российской делегации в ПАСЕ будут нужны также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, а в течение всего года.

Сейчас полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии.

«Сейчас ведутся переговоры с представителями политических групп, – сказал Слуцкий. – В частности, недавно состоялся разговор с лидером объединенных левых Тини Коксом».

Он также выразил надежду на участие РФ в выборах Генерального секретаря Совета Европы, которые состоятся 24-28 июня.

«Участие в них России важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией. Это понимают и в Москве, и, надеюсь, в Страсбурге», – сказал депутат.

Напомним, еще в апреле 2014 года ПАСЕ наложила на РФ санкции, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

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